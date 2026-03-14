Pericolo valanghe nel VCO: chiusa la statale 659 a Formazza

A causa del pericolo di valanghe, la strada statale 659 delle Valli Antigorio e Formazza è stata chiusa al traffico in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. Lo comunica l’Anas, sottolineando che “la regolare transitabilità sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito”.

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