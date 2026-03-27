Petrolio, il Giappone cambia rotta: addio al Dubai, arriva il Brent per arginare l’impatto

Secondo un documento visionato da Reuters, il Ministero dell’Industria giapponese avrebbe chiesto ai grossisti nazionali di abbandonare il prezzo di riferimento del petrolio di Dubai per adottare quello del Brent nella determinazione dei prezzi della benzina. Si tratta di una decisione tutt’altro che tecnica, ma profondamente politica, che si inserisce in un contesto internazionale segnato dalla crescente instabilità legata alla guerra in Iran. Il Brent, considerato più stabile e meno esposto alle dinamiche geopolitiche del Golfo Persico, rappresenta per Tokyo uno strumento per mitigare l’impatto delle fluttuazioni improvvise. Il Giappone, fortemente dipendente dal Medio Oriente per oltre il 90% delle sue importazioni petrolifere, si trova infatti particolarmente vulnerabile alle tensioni che coinvolgono direttamente l’Iran e le rotte energetiche strategiche. Questo cambio di parametro appare quindi come un tentativo di guadagnare margine di manovra in un momento di forte pressione sui mercati.

Le contromisure di Tokyo alla guerra in Iran

La revisione del sistema di pricing è solo una delle diverse misure adottate dal governo giapponese per affrontare le conseguenze della guerra in Iran. Tra queste, figura il rilascio parziale delle riserve petrolifere strategiche, una scelta che segnala la gravità della situazione e la necessità di interventi immediati per evitare shock interni. Parallelamente, Tokyo starebbe valutando un intervento diretto sul mercato dei futures del greggio, anche con l’obiettivo di contrastare la debolezza dello yen, aggravata dall’incertezza energetica. Il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) non ha commentato ufficialmente il documento, ma le azioni intraprese indicano una strategia coordinata per difendere la stabilità economica nazionale. In un contesto in cui la guerra in Iran continua a minacciare le forniture globali, il Giappone si muove per ridurre l’esposizione diretta alle aree più instabili.

Effetti regionali e richieste di aiuto dall’Asia

La crisi dell’offerta energetica non colpisce solo il Giappone, ma si estende a gran parte dell’Asia, dove diversi Paesi stanno affrontando difficoltà significative nell’approvvigionamento. Secondo il documento, anche altre nazioni si sarebbero rivolte a Tokyo per ottenere supporto. Il Vietnam, in particolare, ha richiesto forniture di petrolio per la raffineria di Nghi Son, partecipata da Idemitsu Kosan. Allo stesso tempo, Inpex starebbe valutando uno scambio energetico con l’India, offrendo GPL in cambio di nafta e petrolio. Anche l’Indonesia avrebbe manifestato interesse per l’acquisto di GPL dalla stessa Inpex. Questo scenario evidenzia come il Giappone non sia solo un Paese importatore vulnerabile, ma anche un potenziale hub di redistribuzione energetica in Asia, rafforzando il proprio ruolo geopolitico in un momento di forte instabilità legata alla guerra in Iran.

Il silenzio delle grandi aziende e le incognite future

Nonostante la portata delle decisioni e delle trattative in corso, le principali aziende energetiche giapponesi – tra cui Eneos Holdings, Cosmo Energy Holdings e la stessa Idemitsu Kosan – non hanno rilasciato commenti ufficiali. Questo silenzio riflette probabilmente la delicatezza del momento, in cui ogni dichiarazione potrebbe influenzare mercati già estremamente sensibili. Le prospettive future restano incerte: molto dipenderà dall’evoluzione della guerra in Iran e dalla capacità delle economie asiatiche di adattarsi a un contesto energetico sempre più instabile. In questo scenario, la scelta del Giappone di rivedere i propri riferimenti di prezzo potrebbe rappresentare un precedente significativo, destinato a influenzare anche altri Paesi nella gestione delle crisi energetiche globali.