Petrolio, l’Italia libera le scorte strategiche: firmato il decreto da 10 milioni di barili

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che dispone, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2026, una riduzione temporanea delle scorte petrolifere di sicurezza per un quantitativo complessivo di circa 10 milioni di barili di petrolio. Si tratta della formalizzazione dell’impegno assunto tra i Paesi membri dell’Aie, per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali.

“Con questo contributo di solidarietà – ha dichiarato il Ministro – l’Italia fa la sua parte. La sicurezza energetica resta una priorità assoluta: per questo la riduzione delle scorte avviene in pieno coordinamento con i partner europei e con le organizzazioni internazionali competenti, e sarà seguita da un percorso di ricostituzione coerente con le decisioni condivise a livello UE e IEA”. Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.