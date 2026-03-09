Piogge intense in Indonesia: frana nella più grande discarica di rifiuti del Paese, 5 morti

Una massiccia frana di rifiuti nella discarica di Bantargebang, la più grande dell’Indonesia, ha causato la morte di almeno 5 persone e diversi dispersi, a seguito delle intense piogge notturne. Tra le vittime figurano 2 camionisti e 2 venditori ambulanti di cibo, mentre 4 persone sono riuscite a salvarsi. Oltre 300 soccorritori – tra polizia, militari e volontari – stanno lavorando con escavatori e cani molecolari per rintracciare almeno 3 persone ancora disperse. Le autorità hanno lanciato un allarme sui rischi legati alla stabilità dei cumuli di rifiuti e alla possibilità di ulteriori frane.

La discarica di Bantargebang riceve la maggior parte dei rifiuti domestici della Greater Jakarta ed è da tempo sovraccarica. Per ridurre la dipendenza dallo smaltimento a cielo aperto, il governo ha pianificato un progetto biennale per trasformare i rifiuti in energia.