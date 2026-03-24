Ponte sullo Stretto, l’iter procede spedito dopo il decreto: c’è la DATA per l’inizio dei lavori

Il sogno di unire stabilmente la Sicilia al resto del continente non è mai stato così vicino alla sua concreta realizzazione. In un’atmosfera di vibrante determinazione e visione strategica, l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha tracciato oggi pomeriggio durante l’audizione alla commissione Ambiente del Senato una rotta chiara e definita per quella che si preannuncia come la più grande sfida ingegneristica del secolo. L’opera, intesa non solo come infrastruttura ma come motore di rinascita per l’intero Mezzogiorno, si appresta a superare le ultime fasi burocratiche per trasformarsi in un cantiere vivo e pulsante. Il Ponte sullo Stretto rappresenta oggi l’ambizione di un Paese che guarda al futuro con coraggio, puntando a colmare un divario storico attraverso l’eccellenza tecnica e una pianificazione rigorosa.

Il cronoprogramma verso l’apertura dei cantieri entro fine anno

La precisione dei tempi è il pilastro su cui poggia l’entusiasmo per questa grande opera. Secondo quanto dichiarato con fermezza da Pietro Ciucci, l’intera macchina organizzativa sta procedendo a ritmi serrati per garantire che l’iter approvativo venga completato entro la fine dell’estate 2026. Questo traguardo fondamentale permetterà di passare dalle carte alla terraferma, sancendo l’avvio della fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. La visione dell’amministratore delegato è quella di un percorso ormai tracciato, dove ogni passaggio amministrativo e tecnico è finalizzato a rendere l’ultimo scorcio del 2026 il momento storico in cui il primo mattone del collegamento stabile tra Scilla e Cariddi verrà finalmente posato, dando inizio a una nuova era per i trasporti e la logistica nazionale.

La trasparenza sui costi e la gestione dell’indicizzazione dei prezzi

Un’opera di tale portata richiede una gestione finanziaria cristallina e capace di rispondere alle fluttuazioni del mercato globale. Pietro Ciucci ha voluto fare chiarezza sull’evoluzione degli investimenti necessari, sottolineando come l’aggiornamento del corrispettivo per il contraente generale, passato dai 3,9 miliardi del 2006 ai 10,5 miliardi di oggi, non sia il frutto di errori progettuali o varianti incontrollate. Al contrario, tale incremento deriva pressoché esclusivamente dall’applicazione delle clausole di indicizzazione dei prezzi, una necessità dettata dal forte aumento dei costi dei materiali e dell’energia che ha colpito l’intero settore delle opere infrastrutturali a livello mondiale. Questa analisi tecnica dimostra la solidità del progetto originario, confermando che le uniche varianti previste riguardano l’ottimizzazione del tracciato ferroviario e delle stazioni messinesi, interventi che restano ampiamente entro il limite legale del 50% previsto dalle normative vigenti.

La garanzia dello Stato e la completa copertura finanziaria

L’impegno del Governo italiano verso il Ponte sullo Stretto è totale e sancito da atti normativi di estrema rilevanza. Il recente Decreto Legge dell’11 marzo rappresenta, nelle parole di Ciucci, la prova definitiva della volontà politica di portare a termine l’opera. Il provvedimento non solo ribadisce l’importanza strategica dell’infrastruttura, ma conferma la completa copertura finanziaria della stessa, assicurando che ogni fase del lavoro sia supportata dalle risorse necessarie. Attraverso una sapiente rimodulazione degli importi annuali, il decreto tiene conto degli slittamenti temporali e recepisce con responsabilità i rilievi della Corte dei Conti, definendo una cornice normativa speciale che garantisce efficienza, legalità e continuità d’azione, proteggendo il progetto da incertezze e garantendo la massima serenità agli investitori e ai cittadini.

Il dialogo internazionale e la conformità ai pareri tecnici

Il cammino verso la realizzazione del ponte è supportato da un costante e proficuo confronto con le massime autorità tecniche e comunitarie. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sinergia con la società Stretto di Messina, ha già attivato tutti i canali necessari, richiedendo i pareri fondamentali al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Particolare enfasi è stata posta sul rapporto con la Commissione Europea, con la quale prosegue un dialogo strutturato riguardante le direttive Habitat e Appalti. I dati informativi recentemente inviati a Bruxelles confermano la piena trasparenza dell’operato italiano, tanto che i funzionari europei hanno ribadito l’assenza di qualsiasi procedura d’infrazione. Il Ponte sullo Stretto si configura quindi come un’opera di respiro europeo, progettata nel rispetto dell’ambiente e delle regole di mercato, pronta a diventare il simbolo di un’Italia capace di eccellere e di connettere mondi.