Previsioni Meteo Aprile, ancora freddo in Europa: stoccaggi del gas sotto la soglia critica, razionamenti e blackout sempre più probabili

Il continente europeo sta affrontando una delle fasi più critiche della sua storia energetica, stretta in una morsa micidiale dove i fattori climatici e le tensioni geopolitiche si alimentano a vicenda. La persistenza anomala del freddo che ha caratterizzato tutto l’inverno e adesso anche questa seconda metà del mese di marzo, non accenna a placarsi con previsioni che indicano un prolungamento delle temperature rigide ben oltre la fine del mese, andando a colpire anche il periodo di Pasqua 2026. Questo scenario meteorologico, del tutto insolito per la stagione primaverile, ha costretto milioni di famiglie a mantenere accesi i sistemi di riscaldamento a pieno regime, proprio mentre le risorse energetiche scarseggiano e i costi di approvvigionamento raggiungono livelli insostenibili per l’economia continentale.

L’effetto domino della guerra in Iran e il boom dei prezzi energetici

A rendere esplosiva la situazione è il drammatico peggioramento del quadro internazionale, segnato dall’escalation della guerra in Iran. Le operazioni militari e le relative ripercussioni nei paesi del Golfo Persico hanno destabilizzato le principali rotte commerciali dell’energia, creando un clima di incertezza che ha immediatamente innescato un massiccio boom dei prezzi. Sebbene il petrolio sia storicamente il termometro delle crisi in Medio Oriente, in questa occasione è il mercato del gas a subire i danni maggiori. Il prezzo del metano sulla borsa del TTF di Amsterdam è ormai stabilmente ancorato sulla soglia dei 60 euro al megawattora, una quotazione che riflette il timore di un blocco prolungato delle forniture di GNL che solitamente transitano dallo Stretto di Hormuz.

Crisi delle scorte: gli stoccaggi europei verso il fondo barile

Il problema principale che l’Unione Europea deve affrontare non è solo l’elevato costo della materia prima, ma la reale disponibilità fisica del gas. Il freddo anomalo ha infatti accelerato lo svuotamento dei depositi sotterranei che erano stati riempiti durante l’autunno. Secondo i dati ufficiali più recenti, la domanda di gas per il riscaldamento domestico e per la produzione di energia elettrica sta superando ogni capacità di reintegro. Le autorità europee guardano con estrema preoccupazione ai livelli degli stoccaggi di gas, che in molti paesi sono ormai scesi sotto la soglia di sicurezza critica, rendendo il sistema energetico vulnerabile a qualsiasi ulteriore interruzione dei flussi o a nuovi picchi di domanda legati alle correnti artiche che continuano a investire il continente.

I dati ufficiali GIE AGSI: la situazione Paese per Paese al 21 marzo 2026

I dati aggiornati forniti dalla piattaforma ufficiale GIE AGSI (Aggregated Gas Storage Inventory) mostrano un quadro impietoso della situazione energetica europea. Di seguito sono riportati i livelli di riempimento degli stoccaggi per i principali Stati membri dell’UE, aggiornati alla rilevazione disponibile per il 20 e 21 marzo 2026:

Media Unione Europea : 28,87%

: Spagna : 55,61%

: Polonia : 47,65%

: Italia : 44,50%

: Austria : 35,28%

: Ungheria : 33,68%

: Romania : 30,87%

: Repubblica Ceca : 29,79%

: Danimarca : 27,89%

: Slovacchia : 24,94%

: Belgio : 24,20%

: Francia : 22,11%

: Germania : 21,84%

: Lettonia : 21,34%

: Paesi Bassi: 7,40% (Livello critico)

Blackout e razionamenti: le autorità preparano i piani di emergenza

La combinazione tra scorte in esaurimento e prezzi fuori controllo ha spinto le autorità nazionali a valutare misure drastiche per evitare il collasso delle reti. Il rischio di blackout localizzati è diventato una possibilità concreta, specialmente nelle ore di punta quando la domanda elettrica e quella termica convergono. Molti governi stanno già lavorando a protocolli di razionamenti energetici che potrebbero colpire inizialmente i grandi energivori industriali per preservare le forniture essenziali agli ospedali e alle abitazioni private. La speranza risiede in un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma la crisi in corso nel Golfo Persico suggerisce che, anche con l’arrivo del caldo, la sicurezza energetica europea rimarrà appesa a un filo per molti mesi a venire, costringendo il continente a una profonda riflessione sulle proprie vulnerabilità strutturali.

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