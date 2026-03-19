Primavera 2026: perché l’Equinozio è domani (e il 21 marzo è un mito)

Fin dalle scuole elementari, ci hanno insegnato una regola non scritta, ma profondamente radicata nella memoria collettiva: la primavera inizia il 21 marzo. Eppure, basta dare un’occhiata al calendario astronomico per scoprire una realtà ben diversa. L’Equinozio di Primavera quest’anno cade esattamente domani, 20 marzo. Non si tratta di un errore del tuo smartphone o di un improvviso capriccio del cosmo. Esiste una precisa e affascinante spiegazione scientifica dietro questo scostamento temporale che, per l’intero XXI secolo, renderà il 21 marzo un autentico “falso mito”.

Perché l’equinozio anticipa? Colpa dell’anno solare

Il vero responsabile di questo disallineamento è l’anno tropico, conosciuto anche come anno solare. Il nostro calendario gregoriano divide convenzionalmente l’anno in 365 giorni. Tuttavia, il tempo che la Terra impiega per completare un’orbita esatta intorno al Sole è di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi.

Quelle quasi 6 ore extra ogni anno si accumulano inesorabilmente. Per evitare che le stagioni scivolino progressivamente nei mesi successivi, abbiamo introdotto gli anni bisestili, aggiungendo un giorno a febbraio ogni quattro anni. Il problema è che aggiungere 24 ore intere è una “sovracompensazione” rispetto alle circa 23 ore e 15 minuti di ritardo reale accumulato.

Questo continuo gioco di recuperi ed eccessi fa sì che l’equinozio anticipi di anno in anno, per poi riallinearsi parzialmente con l’anno bisestile. Il risultato pratico è che dal 2007 l’equinozio di primavera ha smesso di cadere il 21 marzo, fissandosi stabilmente sul 20. E la tendenza non si ferma: verso la fine di questo secolo, l’inizio della primavera scivolerà addirittura al 19 marzo.

Cosa succede nel cielo: una questione di geometria

Al di là delle date, l’equinozio è un evento astronomico di straordinaria eleganza. Domani, in un istante ben preciso, il Sole si troverà esattamente allo zenit sopra l’equatore terrestre.

Normalmente, a causa dell’inclinazione del nostro pianeta (circa 23,5 gradi rispetto al piano dell’orbita), i 2 emisferi ricevono la luce in modo asimmetrico. Ma durante i 2 equinozi, i raggi solari colpiscono la Terra perpendicolarmente all’asse di rotazione, facendo sì che la linea immaginaria che separa il giorno dalla notte attraversi esattamente i 2 Poli.

Miti, illusioni ottiche e un lungo arrivederci

Proprio da questa peculiare geometria celeste deriva il termine stesso “equinozio”, che trae le sue origini dal latino aequa nox, letteralmente “notte uguale al giorno”. Molti credono infatti che in questa data la luce e il buio durino esattamente 12 ore ciascuno. In realtà, si tratta di una suggestiva inesattezza: a causa del fenomeno della rifrazione atmosferica, la nostra atmosfera “piega” la luce del Sole rendendolo visibile ai nostri occhi anche quando si trova ancora leggermente sotto l’orizzonte. Di conseguenza, il giorno di luce effettiva dura sempre qualche manciata di minuti in più rispetto all’oscurità.

Questo affascinante allineamento astronomico non è certo una scoperta moderna. Antiche civiltà ne erano così consapevoli da costruire monumenti incredibili per celebrarlo e tracciarne l’arrivo. Un esempio spettacolare si trova in Messico, nella celebre piramide maya di Chichén Itzá: proprio in occasione dell’equinozio, al calare del sole, la particolare inclinazione dei raggi colpisce i gradoni del tempio. Le ombre proiettate creano così l’illusione ottica di un gigantesco serpente piumato che sembra scivolare sinuoso verso la base della piramide.

Se però, nonostante il fascino di questi fenomeni celesti, rimani un inguaribile nostalgico della primavera celebrata il 21 marzo, dovrai armarti di molta pazienza. Secondo i calcoli astronomici, la prossima volta in cui il calendario si riallineerà restituendoci l’equinozio di primavera in quella esatta data sarà soltanto nell’anno 2102.