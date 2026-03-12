Primavera 2026, perché non inizia il 21 marzo: ecco il momento esatto in cui la Terra “si raddrizza” (e cosa guardare in cielo)

Dimenticate le vecchie filastrocche scolastiche: la primavera non arriva il 21 marzo. Anche in questo 2026, il calendario astronomico ci impone una correzione di rotta che molti ancora on conoscono. Il fenomeno che chiamiamo equinozio non è infatti una festività mobile o una scelta burocratica, ma un evento fisico di precisione millimetrica che vede il nostro pianeta raggiungere un equilibrio perfetto lungo la sua orbita ellittica attorno al Sole. Mentre le ultime gelate invernali cedono il passo ai primi timidi germogli, la Terra si sta preparando per quello che gli astronomi definiscono il “punto zero“: un istante fugace in cui l’inclinazione del nostro pianeta non pende né verso il calore solare né verso il gelo dello Spazio profondo. È il momento in cui la Terra “si raddrizza” idealmente rispetto ai raggi del Sole, dando il via a una stagione di rinascita che quest’anno sarà accompagnata da una congiunzione ben visibile a occhio nudo, rendendo il passaggio astronomico del 20 marzo uno degli eventi più suggestivi del decennio.

L’ora X

Il momento esatto dell’equinozio di primavera 2026 è fissato per le 14:46 UTC del 20 marzo. In Italia, tenendo conto del nostro fuso orario, il passaggio avverrà precisamente alle 15:46. In quell’istante, il Sole si troverà esattamente allo zenit dell’equatore, proiettando i suoi raggi perpendicolarmente all’asse terrestre. Il risultato? Un giorno e una notte di durata pressoché identica in ogni angolo del globo, un equilibrio che deriva dal latino aequus (uguale) e nox (notte).

La fisica del “raddrizzamento”: i 23,5 gradi

Perché parliamo di Terra che si raddrizza? Tutto dipende dall’inclinazione dell’asse terrestre, che mantiene una pendenza media di circa 23.5° rispetto al piano dell’orbita.

Durante l’anno : questa inclinazione fa sì che uno dei 2 emisferi sia più esposto al Sole rispetto all’altro, creando l’alternanza delle stagioni;

: questa inclinazione fa sì che uno dei 2 emisferi sia più esposto al Sole rispetto all’altro, creando l’alternanza delle stagioni; All’equinozio: per un solo istante, l’inclinazione dell’asse terrestre è perpendicolare alla linea che congiunge la Terra al Sole. È l’unico momento in cui il “confine” tra luce e ombra passa esattamente per i poli Nord e Sud.

Da questo momento in poi, l’emisfero boreale inizierà a “tuffarsi” verso il Sole, regalandoci giornate sempre più lunghe fino al Solstizio d’Estate del 21 giugno.

Un’eredità millenaria: il Sole tra le pietre antiche

L’uomo ha imparato a leggere questo allineamento molto prima dell’invenzione dei telescopi. L’equinozio di marzo era, ed è tuttora, il cuore di celebrazioni millenarie:

Il Serpente di Chichén Itzá: in Messico, sulla piramide Maya di Kukulcán, la luce del tramonto del 20 marzo creerà l’illusione di un serpente piumato che scende lungo la scalinata. Un segnale astronomico che un tempo indicava l’ora di seminare; L’allineamento della Sfinge: in Egitto, la Grande Sfinge di Giza è orientata in modo che il Sole tramonti esattamente sulla sua spalla durante l’equinozio, un testamento di pietra alla precisione degli antichi ingegneri; Nowruz: il capodanno persiano, celebrato da oltre 3.000 anni, coincide proprio con l’istante dell’equinozio, unendo astronomia e cultura in una festa della rinascita.

Guida al cielo: cosa osservare la sera del 20 marzo

Quest’anno l’astronomia non è solo per i matematici, ma anche per i sognatori. Se non potete osservare il Sole sorgere tra i templi antichi, aspettate il crepuscolo per 2 appuntamenti imperdibili:

Il “bacio” Venere-Luna

Subito dopo il tramonto, guardando verso Ovest-Sud/Ovest, assisterete a un incontro spettacolare: una Luna crescente sottilissima splenderà quasi a contatto con il pianeta Venere, il “diamante” del cielo serale.

Il Triangolo di Primavera

Una volta calata l’oscurità profonda, alzate lo sguardo verso Est per individuare il Triangolo di Primavera, formato da 3 stelle iconiche:

Arturo , un faro arancione della costellazione di Boötes;

, un faro arancione della costellazione di Boötes; Spica , il diamante azzurro della Vergine;

, il diamante azzurro della Vergine; Denebola, la coda della costellazione del Leone.

L’equinozio è più di una data: è il promemoria della nostra danza cosmica. Il 20 marzo, per un momento, saremo tutti in perfetto equilibrio, sospesi in quel punto esatto dell’orbita in cui il buio cede il passo alla luce e la Terra sembra trattenere il respiro prima di tuffarsi nel calore vibrante della nuova stagione.