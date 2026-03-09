Putin riapre il dossier energetico con l’Europa: “la porta della Russia resta aperta”

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che la Russia continuerà a fornire petrolio e gas ai Paesi che considera acquirenti affidabili, citando in particolare Slovacchia e Ungheria. Allo stesso tempo, Mosca non esclude un futuro riavvicinamento energetico con l’Europa, qualora arrivassero segnali concreti di collaborazione stabile e svincolata da pressioni politiche. Secondo Putin, la Russia non intende attendere passivamente che l’Europa chiuda definitivamente la porta alle forniture energetiche russe. Piuttosto, il Cremlino è già impegnato nel reindirizzare parte significativa delle esportazioni verso nuovi mercati, in particolare in Asia e nel Medio Oriente, rafforzando una strategia energetica alternativa che negli ultimi anni ha acquisito sempre più peso.

“Se gli acquirenti europei dovessero improvvisamente cambiare orientamento e garantire un lavoro congiunto sostenibile a lungo termine, libero da circostanze politiche, per noi la porta resta aperta”, ha dichiarato il leader russo. Mosca, ha aggiunto, “non si è mai rifiutata di collaborare” e resta pronta a riprendere relazioni energetiche più strette con il continente.

La situazione in Iran

La situazione globale di petrolio e gas resta particolarmente complessa e incerta, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che stanno attraversando diverse aree strategiche del pianeta, tra cui il Medio Oriente e in particolare l’Iran. Le dinamiche legate ai conflitti e agli equilibri internazionali stanno contribuendo ad aumentare la volatilità dei mercati energetici, rendendo più difficile prevedere l’evoluzione dei prezzi e delle forniture nei prossimi mesi.

In questo scenario, le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin confermano come il tema dell’energia resti profondamente legato alla geopolitica. La Russia continua infatti a riorganizzare la propria strategia energetica, cercando di mantenere aperti diversi canali di cooperazione mentre rafforza allo stesso tempo la presenza in nuovi mercati internazionali. Per l’Europa, che negli ultimi anni ha cercato di ridurre la dipendenza dalle forniture russe, la situazione si preannuncia ancora incerta a causa delle conseguenze del conflitto.