Quando i chili tornano: cosa succede dopo aver sospeso i farmaci anti-obesità

Negli ultimi anni i farmaci anti-obesità della classe degli agonisti del recettore GLP-1 hanno attirato grande attenzione nel mondo medico e nell’opinione pubblica per la loro capacità di favorire un dimagrimento significativo. Tra questi, uno dei più noti è Ozempic, a base di semaglutide, spesso citato come simbolo della nuova generazione di trattamenti farmacologici contro l’obesità. Tuttavia, una nuova analisi scientifica suggerisce che i risultati ottenuti potrebbero non essere duraturi dopo la sospensione della terapia.

Uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Cambridge e pubblicato sulla rivista eClinicalMedicine ha esaminato i dati provenienti da ben 48 studi clinici sugli effetti a medio termine di questi farmaci. I risultati indicano che, tra i pazienti che interrompono il trattamento, si osserva in media una ripresa di circa il 60% del peso precedentemente perso.

Il recupero dei chili avviene generalmente entro il primo anno dalla fine della terapia. In altre parole, molti pazienti che avevano ottenuto una significativa riduzione del peso corporeo con questi medicinali tendono a riacquistare gran parte dei chili eliminati una volta sospeso il trattamento.

L’analisi ha inoltre elaborato proiezioni statistiche sugli effetti a più lungo termine. Secondo i ricercatori, nel corso del tempo le persone che interrompono la terapia potrebbero arrivare a recuperare fino al 75% del peso inizialmente perso. Lo studio ha preso in considerazione diversi farmaci appartenenti a questa classe, tra cui Wegovy, Rybelsus e tirzepatide.

Questi risultati non significano però che i farmaci siano inefficaci. Alcuni esperti sottolineano infatti che, anche dopo la sospensione del trattamento, molti pazienti riescono a mantenere una riduzione di almeno il 5% del peso corporeo iniziale. Una percentuale che, dal punto di vista clinico, è considerata significativa perché può contribuire a migliorare parametri metabolici come glicemia, pressione arteriosa e rischio cardiovascolare.

Lo studio mette dunque in luce un aspetto cruciale nella gestione dell’obesità: i farmaci possono rappresentare uno strumento potente per favorire la perdita di peso, ma il mantenimento dei risultati nel tempo dipende spesso da strategie più ampie, che includono cambiamenti nello stile di vita, nell’alimentazione e nell’attività fisica.

In questo senso, gli agonisti del GLP-1 sembrano funzionare più come una terapia di lungo periodo che come una soluzione temporanea. La sfida per la medicina, ora, è capire come integrare al meglio questi trattamenti farmacologici con programmi sostenibili che aiutino i pazienti a mantenere i benefici nel tempo.