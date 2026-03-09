Quando i meteoriti “bussano” alla porta di casa: cosa è successo in Germania

Non capita tutti i giorni di trovarsi un “messaggero spaziale” sul tetto di casa, ma è esattamente quanto accaduto nella notte tra i borghi della Renania-Palatinato, in Germania. Un asteroide di piccole dimensioni ha attraversato l’atmosfera terrestre, trasformandosi in una spettacolare scia luminosa che è culminata con la caduta di frammenti su alcune abitazioni. Fortunatamente, nonostante l’impatto materiale, non si registrano feriti. Secondo Daniele Gardiol, coordinatore nazionale del progetto PRISMA (Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell’Atmosfera) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’oggetto originario aveva dimensioni stimate nell’ordine di alcune decine di centimetri. Una misura contenuta, ma sufficiente a permettere a una parte del materiale di sopravvivere all’attrito rovente con l’aria.

La dinamica dell’impatto: dal cielo al tetto

Il fenomeno, seppur impressionante, rientra in una casistica scientifica ben nota. Generalmente, i piccoli asteroidi che intercettano l’orbita terrestre bruciano completamente durante il tragitto, regalandoci il fenomeno delle cosiddette “stelle cadenti”. Solo in rari casi la massa è tale da superare lo scudo atmosferico.

“Al momento non abbiamo molti dati, ma possiamo dedurre che l’oggetto fosse un asteroide dalle dimensioni non trascurabili“, spiega Gardiol, che lavora all’Osservatorio di Torino.

In Italia, i dati raccolti dalla rete PRISMA indicano che, mediamente, un piccolo oggetto riesce a raggiungere il suolo ogni anno. La sfida degli scienziati è riuscire a trovarlo prima che gli agenti atmosferici ne compromettano la composizione chimica.

Il precedente: il “Meteorite di San Valentino”

L’evento tedesco ricorda da vicino un episodio avvenuto nel nostro Paese il 14 febbraio 2023. In quell’occasione, un frammento cadde nei pressi di Matera, colpendo il balcone di una casa e danneggiando un pannello solare.

Recupero: grazie alla sorveglianza delle videocamere, i ricercatori sono riusciti a rintracciarne i frammenti;

Importanza: è stato battezzato "meteorite di San Valentino", uno dei soli due recuperi effettuati con successo dalla rete PRISMA negli ultimi anni.

Tecnologia al servizio del cielo

Per monitorare questi “intrusi” spaziali, l’Italia con PRISMA schiera una rete di 80 videocamere distribuite su tutto il territorio nazionale. Questo sistema non solo identifica le scie luminose, ma calcola matematicamente il possibile punto di caduta, permettendo ai ricercatori di intervenire tempestivamente per recuperare i preziosi reperti extraterrestri.

Identificare l’origine e la composizione di questi sassi spaziali è fondamentale: ogni frammento è una capsula del tempo che contiene informazioni preziose sulla formazione del nostro Sistema Solare.