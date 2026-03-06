Ricerca, piano straordinario di reclutamento: 18 nuove assunzioni all’INGV

“Il piano straordinario di reclutamento promosso dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini rappresenta un segnale importante per il rafforzamento del sistema scientifico nazionale e per la valorizzazione delle competenze sviluppate negli anni del PNRR. Per l’INGV sono previste 18 nuove assunzioni tra ricercatori e tecnologi: un contributo significativo che permetterà di consolidare professionalità di alto livello e rafforzare le attività di ricerca e monitoraggio dei fenomeni naturali al servizio del Paese. Investire stabilmente nel capitale umano della ricerca è una scelta strategica per garantire continuità ai percorsi scientifici avviati negli ultimi anni e per sostenere la capacità dell’Italia di affrontare con strumenti sempre più avanzati le sfide legate ai rischi naturali e alla conoscenza del pianeta”. E’ quanto comunica l‘INGV in una nota ufficiale.