Rifornimenti in orbita: cargo Progress in partenza verso la ISS

Oggi una nuova tappa nella cooperazione internazionale nello Spazio con il lancio della navetta cargo russa Progress 94, diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il decollo è previsto alle 12:59 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, storico sito di lancio gestito dalla Russia. Il veicolo senza equipaggio sarà trasportato in orbita da un razzo Soyuz, uno dei sistemi più affidabili e longevi della storia dell’astronautica. La missione rappresenta un tassello fondamentale per il mantenimento delle attività scientifiche e della vita quotidiana a bordo della ISS, laboratorio orbitante che da oltre vent’anni ospita astronauti provenienti da diverse agenzie spaziali.

Una “navetta cargo” per la sopravvivenza in orbita

Progress 94 trasporta circa 3 tonnellate di rifornimenti, tra cui cibo, carburante e materiali essenziali. Questi carichi sono vitali per sostenere gli astronauti impegnati in esperimenti scientifici in condizioni di microgravità, che spaziano dalla biologia alla fisica dei materiali. Se la missione procederà come previsto, la navetta impiegherà circa 2 giorni per raggiungere la Stazione Spaziale, agganciandosi al modulo Poisk il 24 marzo. Qui sostituirà Progress 92, che ha lasciato la ISS pochi giorni prima, completando il suo ciclo operativo.

Un sistema efficiente ma “usa e getta”

Le capsule Progress sono progettate per una sola missione: dopo circa 6 mesi agganciate alla Stazione, vengono riempite di rifiuti e fatte rientrare nell’atmosfera terrestre, dove si disintegrano completamente. Questo sistema consente di smaltire i materiali inutilizzati senza lasciare detriti nello Spazio. Non è l’unico esempio di cargo spaziale di questo tipo. Anche il veicolo giapponese HTV-X e la capsula Cygnus, sviluppata dalla Northrop Grumman, seguono lo stesso principio “usa e distruggi”. L’unica eccezione è rappresentata dalla capsula Dragon della SpaceX, progettata per rientrare sulla Terra e essere riutilizzata.