Roma, crolla grosso albero in via Tiburtina: due feriti | FOTO

Vigili del Fuoco in azione nel quadrante est di Roma, all’altezza del civico 56 di via Tiburtina, per il crollo di un albero a fusto alto. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio. Nel crollo, sono rimaste leggermente ferite due persone, subito soccorse dal personale del 118, mentre sono state investite 5 autovetture. L’area è stata chiusa temporaneamente al traffico sia pedonale che veicolare, per permettere le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.