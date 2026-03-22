Roma, esplosa una villetta nella periferia sud: 2 feriti gravi

Esplosione in una villetta nella periferia sud di Roma, in zona Piana del Sole, tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata. Tra le macerie salvate dai Vigili del Fuoco 2 persone, affidate poi alle cure dei sanitari: sono ferite in gravi condizioni. Sono circa 70 le persone evacuate in strada. Squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro dalle 13: concluse le operazioni di ricerca ed esclusa la presenza di altri coinvolti. In corso la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori sanitari.

La deflagrazione, secondo una prima ricostruzione, è stata causata dall’esplosione di una bombola di GPL. Gli investigatori stanno tuttavia indagando per fare luce sull’accaduto. L’esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta.