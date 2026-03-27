Russia sotto pressione: attacchi ai porti petroliferi mettono a rischio le forniture globali

La tensione sul fronte energetico tra Russia e Ucraina continua a crescere, con possibili ripercussioni globali sul mercato del petrolio. Secondo fonti del settore, i produttori petroliferi russi hanno avvertito gli acquirenti internazionali della possibilità di dichiarare la “forza maggiore” sulle forniture provenienti dai principali porti del Mar Baltico, una clausola che consente di sospendere gli obblighi contrattuali in caso di eventi straordinari. La minaccia arriva mentre gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe si intensificano, colpendo nodi cruciali per l’export. Le interruzioni stanno già creando incertezza tra gli operatori e potrebbero aggravare ulteriormente un mercato globale già instabile.

La situazione evidenzia come il conflitto non sia più limitato al campo militare, ma stia incidendo direttamente sui flussi energetici internazionali. In questo contesto, anche le recenti dinamiche geopolitiche, tra cui le tensioni legate alla guerra con l’Iran, contribuiscono a rendere più fragile l’equilibrio delle forniture globali.

Zelensky rilancia la strategia degli attacchi a lungo raggio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato apertamente il cambio di strategia di Kiev, sottolineando l’utilizzo crescente di attacchi a lungo raggio per mantenere alta la pressione sulla Russia. Questa scelta arriva in un momento delicato, in cui alcune sanzioni internazionali sul petrolio russo sono state allentate per compensare le interruzioni globali legate ad altri conflitti. Kiev punta quindi a colpire direttamente la capacità economica e logistica di Mosca, prendendo di mira infrastrutture chiave per l’export energetico. Gli attacchi non solo hanno un impatto immediato sulle operazioni, ma generano anche un effetto psicologico e strategico, aumentando l’incertezza tra partner commerciali e investitori. La mossa ucraina sembra mirata a riequilibrare le conseguenze delle recenti decisioni internazionali, riportando il focus sulla vulnerabilità del sistema energetico russo.

Ust-Luga sotto attacco: export bloccato e incendi ancora attivi

Il porto di Ust-Luga è uno dei principali epicentri della crisi attuale. Secondo le fonti, nuovi attacchi con droni ucraini hanno colpito l’area proprio mentre un incendio, causato da un raid precedente, era ancora in corso. Le operazioni di carico del petrolio risultano sospese da mercoledì, senza una tempistica ufficiale per la ripresa comunicata dalle autorità portuali. Questa incertezza sta mettendo in difficoltà non solo la Russia, ma anche gli acquirenti internazionali che dipendono da queste forniture. Una delle fonti ha indicato che le attività potrebbero non riprendere prima di metà aprile, suggerendo un’interruzione prolungata. Il blocco di Ust-Luga rappresenta un colpo significativo alla capacità logistica russa, considerando il ruolo strategico del porto nel trasporto di greggio verso l’Europa e altri mercati. La situazione resta fluida, ma appare chiaro che i danni subiti non potranno essere risolti nel breve termine.

Danni anche a Primorsk

Anche il porto di Primorsk, altro snodo fondamentale per l’export russo, è stato colpito dagli attacchi recenti, sebbene abbia parzialmente ripreso le operazioni di carico di petrolio e carburante. Tuttavia, la ripresa è limitata e non sufficiente a compensare le perdite complessive. Il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha descritto la situazione come “senza precedenti”, riferendo che dal 22 marzo l’area è stata oggetto di attacchi di droni continui e intensi. Questo livello di pressione rappresenta una novità nel conflitto, indicando un salto di qualità nelle capacità operative ucraine. Le autorità locali stanno cercando di contenere i danni, ma la frequenza degli attacchi rende difficile garantire la sicurezza delle infrastrutture. Il risultato è una crescente vulnerabilità della rete energetica russa, con effetti che si riflettono anche sulla stabilità economica interna e sulle esportazioni.

Fino al 40% dell’export russo compromesso

Secondo le stime di Reuters basate su dati di mercato, almeno il 40% della capacità di esportazione di petrolio della Russia risulta attualmente fuori uso. Questo dato tiene conto non solo degli attacchi ai porti, ma anche di un attacco contestato a un importante oleodotto e del sequestro di alcune petroliere. Si tratta di una quota significativa, che potrebbe avere ripercussioni immediate sui prezzi globali dell’energia e sugli equilibri geopolitici.

La riduzione dell’offerta russa rischia infatti di innescare nuove tensioni nei mercati, già provati da instabilità e conflitti. Allo stesso tempo, la possibilità che Mosca dichiari la forza maggiore aumenterebbe ulteriormente l’incertezza, lasciando molti contratti in sospeso. Il quadro che emerge è quello di una crisi energetica in evoluzione, dove le dinamiche militari e commerciali si intrecciano in modo sempre più stretto, rendendo difficile prevedere gli sviluppi futuri.