Salvini: “il governo si impegna contro la speculazione sui carburanti durante la crisi”

Il Vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito all’attuale situazione delle accise e alle dinamiche speculative legate ai prezzi dei carburanti, enfatizzando come il governo stia affrontando una crisi alimentata da speculazioni nel settore energetico. “Oggi c’è il Consiglio dei Ministri alle 17.00 e il Mimit e il Mef stanno lavorando sulle accise, non io”, ha chiarito Salvini, sottolineando di non voler sottrarre spazio al lavoro degli altri ministri. “Non so se le decisioni verranno prese oggi o domani, ma ci stanno lavorando tutti i ministri competenti”, ha aggiunto, confermando che il governo sta cercando soluzioni tempestive per arginare l’aumento dei prezzi dei carburanti.

Salvini ha anche spiegato che, mentre non ci sono preoccupazioni dirette per i benzinai, che svolgono un ruolo cruciale nel sistema distributivo, il vero problema risiede a monte, ovvero nelle compagnie petrolifere. “Il problema non sono i benzinai, che fanno un lavoro enorme e prezioso; il problema sta a monte, nelle compagnie petrolifere che sono molto veloci ad aumentare i prezzi in seguito a una crisi, ma non altrettanto veloci nel ridurli quando la situazione torna alla normalità”, ha dichiarato.

La guerra in Iran

In particolare, il Vicepremier ha fatto riferimento alle implicazioni della guerra in Iran, che ha acuito la crisi energetica globale. La speculazione sulle materie prime, infatti, è stata accelerata dal conflitto. Le compagnie petrolifere sono state accusate di sfruttare questi eventi per aumentare i prezzi, creando un carico finanziario pesante per i cittadini, senza riflettere prontamente sui benefici derivanti dal rallentamento della crisi.

Salvini ha anche menzionato i suoi recenti aggiornamenti con il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che, attualmente in riunione a Bruxelles, sta seguendo i dossier economici. Inoltre, il Ministro Adolfo Urso ha organizzato un tavolo per contrastare la speculazione, sottolineando che il governo italiano è impegnato a bloccare ogni tentativo di manipolazione dei prezzi che danneggerebbe ulteriormente i consumatori.

Concludendo, Salvini ha ribadito che l’intervento del governo si concentrerà sulla regolazione e sulla trasparenza del settore, per evitare che la guerra e la speculazione economica possano continuare a minacciare l’equilibrio del mercato energetico italiano.