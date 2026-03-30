Salvini spinge sul nucleare: “cantieri avviati entro fine legislatura o l’Italia resta indietro”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a spingere con forza sul tema dell’energia nucleare, chiedendo un cambio di passo immediato da parte del governo e del sistema Paese. Intervenendo in collegamento all’evento “Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani”, in corso a Milano, Salvini ha sottolineato la necessità di arrivare alla fine della legislatura con risultati concreti già visibili. Non solo una pianificazione teorica, ma cantieri avviati e siti già individuati per la realizzazione delle infrastrutture necessarie. Secondo il ministro, il tempo delle discussioni deve lasciare spazio all’azione, soprattutto in un contesto internazionale in cui molti Paesi stanno investendo con decisione nel nucleare. Il suo intervento si inserisce in un dibattito sempre più centrale nel panorama politico ed economico italiano.

“Una follia restare indietro rispetto agli altri Paesi”

Nel suo intervento, Salvini ha utilizzato toni netti per descrivere l’attuale situazione energetica italiana, definendo “una follia” il mancato sviluppo del nucleare nel Paese. L’Italia, infatti, è tra i pochi grandi Stati occidentali a non aver ancora riavviato un programma nucleare, mentre altri Paesi stanno puntando su questa fonte per garantire stabilità e sostenibilità energetica. Il vicepremier ha evidenziato come il ritardo accumulato rischi di tradursi in uno svantaggio competitivo significativo, sia sul piano industriale che su quello economico. In un contesto globale segnato da crisi energetiche e tensioni geopolitiche, la mancanza di una strategia nucleare viene vista come un limite strutturale che potrebbe pesare sulle prospettive di crescita del Paese. Da qui l’insistenza sulla necessità di imprimere una forte accelerazione.

Autosufficienza energetica come obiettivo strategico

Al centro del ragionamento di Salvini c’è il tema dell’autosufficienza energetica, considerata una priorità strategica per l’Italia. “Produrre energia ed essere autosufficienti è fondamentale”, ha ribadito, sottolineando come la dipendenza da fonti esterne esponga il Paese a rischi economici e politici. Il nucleare, in questa visione, rappresenta una delle soluzioni più solide per garantire continuità nella produzione e ridurre la vulnerabilità del sistema energetico nazionale. Tuttavia, il ministro ha anche evidenziato un problema tipico del dibattito italiano: l’eccessiva lentezza decisionale. “Se mai si parte, mai si arriva”, ha affermato, criticando indirettamente la mancanza di scelte concrete negli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato è quindi quello di superare le resistenze e passare rapidamente dalla teoria alla pratica.

Il confronto con l’Europa e le sfide future

Guardando al contesto europeo, Salvini ha sottolineato come molti Paesi stiano investendo nel nucleare per affrontare le sfide della transizione energetica. L’Italia, invece, continua a rimanere indietro, ancora impegnata in un dibattito interno che rallenta ogni possibile sviluppo. Questo divario rischia di ampliarsi ulteriormente nei prossimi anni, con conseguenze sia sul costo dell’energia sia sulla competitività delle imprese italiane. La sfida, quindi, non è solo tecnologica ma anche politica e culturale: serve una visione condivisa che permetta di prendere decisioni rapide e strutturate. In questo scenario, le parole del vicepremier rappresentano un chiaro segnale di pressione per imprimere una svolta, con l’obiettivo di allineare l’Italia agli standard degli altri grandi Paesi occidentali e garantire un futuro energetico più stabile e autonomo.