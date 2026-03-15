Scava un pozzo per trovare acqua… ma dal terreno esce un liquido nero e denso: perché è una scoperta sorprendente | FOTO

Cercava acqua per il suo terreno assetato, ma dal sottosuolo è sgorgato qualcosa di molto diverso. Mentre scavava un pozzo, giunto a circa 40 metri di profondità, l’agricoltore brasiliano Sidrônio Moreira ha visto emergere una sostanza nera, densa e viscosa con odore di carburante che potrebbe essere petrolio. La scoperta è avvenuta a Tabuleiro do Norte, nello stato di Ceará. Un video registrato a novembre 2024 mostra il momento in cui il liquido fuoriesce dal suolo. Analisi preliminari dell’Istituto federale di Ceará (Ifce) indicano che il liquido ha caratteristiche fisico-chimiche simili al petrolio estratto nella vicina regione del Rio Grande do Norte. La proprietà si trova infatti ai margini della Bacia Potiguar, un’area petrolifera dove sono attivi diversi campi di estrazione, a 11 chilometri dal blocco petrolifero più vicino. Solo esami più approfonditi potranno però stabilire con certezza la natura della sostanza. Negli ultimi giorni il sito ha ricevuto la visita dei tecnici dell’Agenzia nazionale del petrolio (Anp).

La scoperta sorprendente

La scoperta, riferiscono al portale G1, ha suscitato “sorpresa”, perché è raro che un liquido simile al petrolio emerga da una perforazione così superficiale. Anche se la presenza di petrolio fosse confermata, l’agricoltore non potrebbe sfruttarlo direttamente: secondo la legge brasiliana le risorse del sottosuolo appartengono all’Unione. Il proprietario del terreno potrebbe però ricevere una compensazione economica qualora l’area venisse concessa in futuro per l’estrazione commerciale. Per ora, però, la scoperta non ha risolto il problema iniziale. La famiglia continua ad avere difficoltà ad accedere all’acqua e spesso deve rifornirsi con camion cisterna, in attesa che le autorità stabiliscano cosa sia davvero sgorgato dal pozzo.