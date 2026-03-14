Si intensifica il maltempo in Piemonte: la neve scende fino a quote collinari

Si intensifica il maltempo in Piemonte e la neve scende fino a quote collinari sui settori settentrionali della regione. Una fitta nevicata sta interessando Alagna Valsesia, nel Vercellese: proprio in Valsesia si segnala neve già dai 400 metri di quota! Anche nel Biellese la quota neve si spinge fin sotto i 600 metri all’interno delle valli grazie alla forte intensità delle precipitazioni. Per le prossime ore, Arpa Piemonte prevede un’intensificazione dei fenomeni, soprattutto nella notte. “Tra la notte odierna e le prime ore di domani si formerà una depressione sul Golfo Ligure, con conseguente maltempo sul Piemonte. Sono previste precipitazioni diffuse, forti sul settore orientale, con picchi molto forti sull’alto Piemonte e al confine con la Liguria; valori generalmente moderati altrove. Quota neve minima all’alba di domani sui 400 metri sul Cuneese, sui 500-700 metri nelle valli alpine interne. Forte ventilazione sull’Appennino”, si legge nel bollettino di allerta emesso da Arpa Piemonte.

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