Siamo figli di una migrazione cosmica: il Sole è “scappato” dal centro della Via Lattea

Il Sole non è un “sedentario”. Contrariamente a quanto abbiamo sempre immaginato, la nostra stella non è nata nel tranquillo sobborgo galattico che occupiamo oggi. Un nuovo, rivoluzionario studio ha rivelato che il Sole è in realtà un viaggiatore instancabile, protagonista di una fuga epica iniziata quasi 5 miliardi di anni fa. La scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Astronomy & Astrophysics, è il risultato del lavoro di 2 team di ricerca giapponesi guidati da Daisuke Taniguchi (Università Metropolitana di Tokyo) e Takuji Tsujimoto (Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone).

I ricercatori hanno attinto all’immenso archivio del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), una missione che sta mappando in 3D oltre 2 miliardi di oggetti celesti. Per ricostruire il passato del Sole, gli scienziati hanno setacciato questo catalogo a caccia dei suoi “parenti stretti”: i cosiddetti gemelli del Sole.

Il campione : sono stati analizzati ben 594 gemelli stellari , astri con età e caratteristiche chimico-fisiche quasi identiche alla nostra stella;

: sono stati analizzati ben , astri con età e caratteristiche chimico-fisiche quasi identiche alla nostra stella; Il verdetto: analizzando la posizione attuale di questi “fratelli”, è emerso che la maggior parte di essi si è spostata drasticamente rispetto al punto di origine.

Una fuga lunga 10mila anni luce

Secondo i dati, il Sole sarebbe nato molto più vicino al cuore pulsante della Via Lattea. Subito dopo la sua formazione, circa 4,6 miliardi di anni fa, avrebbe iniziato una lenta ma inesorabile migrazione verso l’esterno, allontanandosi dal centro galattico di circa 10mila anni luce. Questa “migrazione stellare” era stata teorizzata per anni, ma è la prima volta che viene confermata e ricostruita grazie a dati reali e precisi.

Gran parte delle stelle vagabonda nel tempo. Il Sole non fa eccezione: oggi si trova in una zona periferica, molto lontano dal suo luogo di nascita.

Perché questa “fuga” ci ha salvato la vita?

Il dato più affascinante della ricerca riguarda però l’impatto che questo viaggio ha avuto sulla biologia terrestre. La migrazione verso le periferie della galassia non è stata solo un cambio di panorama, ma una vera e propria polizza sulla vita per il nostro pianeta. Le zone centrali della Via Lattea sono infatti ambienti estremamente ostili:

Radiazioni letali : la densità stellare è altissima, con continue emissioni di raggi X e gamma;

: la densità stellare è altissima, con continue emissioni di raggi X e gamma; Esplosioni di Supernove: i cataclismi stellari sono molto più frequenti e avrebbero potuto “spazzare via” l’atmosfera terrestre o impedire lo sviluppo di molecole organiche complesse.

Allontanandosi da quel caos primordiale, il Sole ha trovato un rifugio sicuro nei bracci esterni della galassia, permettendo alla Terra di godere di miliardi di anni di relativa stabilità climatica e radiativa. Senza questa fuga strategica, probabilmente, non saremmo qui a raccontarlo.