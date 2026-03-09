Smog, bollino rosso per alcune province emiliane

Permane l’emergenza smog in una parte dell’Emilia. Dopo una settimana e un fine settimana contrassegnati dal bollino rosso in tutta la regione, l’allerta resta attiva nelle province di Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia. In questi territori, fino a mercoledì 11 marzo compreso, continueranno ad applicarsi le misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell’aria. Tra i provvedimenti previsti figura anche lo stop ai veicoli diesel Euro 5. Situazione diversa, invece, a partire da domani, martedì 10 marzo, in Romagna e nelle province di Ferrara e Bologna: qui tornerà il bollino verde e resteranno in vigore esclusivamente le misure ordinarie di contenimento dello smog.