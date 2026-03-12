Smog Lombardia: da domani misure di secondo livello in due province

Sempre da domani scattano le misure antismog di primo livello in molte altre province della Lombardia: i dettagli

smog auto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

I dati registrati da Arpa Lombardia ieri, mercoledì 11 marzo, hanno certificato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Como, Lecco, Bergamo, Milano e Mantova, dove da domani, venerdì 13 marzo, entrano in vigore le misure temporanee antinquinamento di primo livello. A partire da domani, entrano in vigore le misure temporanee antinquinamento di secondo livello nelle province di Lodi e Cremona, dove, in aggiunta alle limitazioni già attive previste per il primo livello, viene vietato l’utilizzo anche degli impianti a biomassa legnosa classificati fino a 4 stelle comprese. Nella provincia di Monza e della Brianza rimarranno invece attive le misure di primo livello.

Nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, viene attivato il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di filtro antiparticolato efficace o aderenti al servizio Move-In, che si aggiunge alle limitazioni permanenti della circolazione già vigenti.

Nei giorni successivi continuerà il monitoraggio per verificare se vi siano le condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

