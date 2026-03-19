Sotto esame il “Full Self-Driving”: l’NHTSA avvia una nuova indagine sui veicoli Tesla

In un momento cruciale per l’espansione della mobilità automatizzata, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ha ufficialmente annunciato l’apertura di una nuova e approfondita indagine che coinvolge centinaia di migliaia di veicoli Tesla. Al centro del mirino dei regolatori federali c’è il celebre e discusso software Full Self-Driving (FSD), la tecnologia di punta su cui Elon Musk ha scommesso il futuro dell’azienda. Nonostante i numerosi aggiornamenti rilasciati nel corso del 2025 e l’inizio del 2026, le autorità intendono verificare se il sistema presenti ancora difetti strutturali capaci di compromettere la sicurezza stradale, specialmente in situazioni ambientali complesse o in presenza di segnaletica stradale non convenzionale. Questa mossa rappresenta un segnale forte da parte del governo, deciso a garantire che l’innovazione non corra mai a scapito della protezione dei cittadini.

Le ragioni dietro l’intervento del regolatore federale statunitense

Le motivazioni che hanno spinto la NHTSA a intervenire riguardano una serie di incidenti e “quasi incidenti” segnalati nelle ultime settimane, in cui il software FSD avrebbe mostrato comportamenti imprevisti o esitazioni pericolose durante la marcia. L’indagine si concentrerà in particolare sulla capacità del sistema di riconoscere e reagire correttamente a ostacoli improvvisi e alle mutevoli condizioni meteorologiche, fattori che in passato hanno già messo in difficoltà gli algoritmi di guida autonoma. Non è la prima volta che il colosso delle auto elettriche finisce sotto osservazione, ma l’attuale indagine di sicurezza sembra avere una portata più vasta, puntando a determinare se il sistema di visione “vision-only” di Tesla sia effettivamente in grado di gestire scenari di traffico caotico senza il supporto di sensori radar o Lidar, come invece avviene per molti competitor.

L’impatto sulla strategia di Elon Musk e la fiducia del mercato

Per Tesla, questa nuova pressione regolatoria giunge in un periodo di grandi annunci tecnici, come lo sviluppo dei nuovi chip AI6. Tuttavia, il successo della visione a lungo termine di Musk dipende in gran parte dall’accettazione legale e sociale della guida autonoma. Se l’indagine dovesse portare a una nuova richiesta di richiamo software su larga scala o, peggio, a limitazioni nell’uso dell’FSD in determinati contesti urbani, le ripercussioni sul valore delle azioni e sulla reputazione del marchio potrebbero essere significative. Gli analisti osservano con attenzione come l’azienda risponderà a queste contestazioni, sottolineando che la trasparenza nella condivisione dei dati dei log di guida sarà fondamentale per dimostrare che il sistema è statisticamente più sicuro di un conducente umano, nonostante i singoli episodi controversi.

Sicurezza e innovazione: il delicato equilibrio tecnologico del 2026

La sfida che attende l’industria automobilistica in questo 2026 è proprio quella di trovare un equilibrio sostenibile tra la rapidità dello sviluppo tecnologico e la rigorosa tutela della vita umana. Il caso Tesla funge da precedente per tutti i produttori che stanno investendo pesantemente nell’intelligenza artificiale applicata ai trasporti. Mentre i sostenitori della tecnologia sottolineano che i sistemi automatizzati possono ridurre drasticamente gli errori umani, le autorità ricordano che ogni nuova funzione deve essere validata secondo standard di omologazione estremamente severi. L’esito di questa indagine definirà probabilmente i nuovi confini normativi per i veicoli autonomi del futuro, stabilendo una volta per tutte quali siano le responsabilità dei produttori e quali quelle dei conducenti in un mondo dove il volante sta diventando un optional sempre più superfluo.