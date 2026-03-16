Spazio, la navicella cargo Progress MS-31 lascia la ISS: rientra sull’Oceano Pacifico

La navicella cargo Progress MS-31 si è sganciata dal segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alle 14:24 di oggi, liberando il posto per la prossima navicella cargo, ha annunciato l’agenzia spaziale statale russa Roscosmos. Il cargo attiverà i propulsori per la frenata intorno alle 17:42 italiane per iniziare la discesa dall’orbita della ISS e rientrare nell’atmosfera terrestre. La maggior parte della navicella si disintegrerà negli strati densi dell’atmosfera, mentre le sue parti non combustibili ammareranno nell’area disabitata dell’Oceano Pacifico meridionale e affonderanno.

La navicella cargo Progress MS-31 è arrivata alla ISS il 3 luglio, consegnando quasi 2,5 tonnellate di carico, tra cui attrezzature, abbigliamento per l’equipaggio e cibo.

Il prossimo lancio

La prossima navicella cargo ad arrivare in orbita sarà la Progress MS-33. Il lancio è previsto per il 22 marzo e l’attracco alla ISS per il 24 marzo.

Il razzo Soyuz-2.1a con la navicella cargo Progress MS-33 è stato assemblato a Baikonur. La navicella cargo trasporterà oltre 2.500kg di carico alla ISS, tra cui: 828kg di propellente per il rifornimento della stazione; 420kg di acqua potabile; 619kg di contenitori con razioni alimentari per l’equipaggio; 393kg di attrezzature per riparazioni, manutenzione programmata e rifornimento della stazione; 135kg di attrezzature sanitarie e igieniche; 52kg di attrezzature per esperimenti scientifici; 50kg di ossigeno per ripristinare l’atmosfera interna della ISS; 12kg di materiale medico, comprese tute di supporto per prevenire gli effetti negativi dell’assenza di gravità.

La Progress MS

La Progress MS è una navicella spaziale automatica russa progettata per servire le stazioni orbitali, consegnare carichi alla Stazione Spaziale Internazionale (carburante, attrezzature scientifiche, ossigeno, acqua potabile, cibo e altri rifornimenti) e regolare la sua orbita.