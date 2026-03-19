Spazio, Lincei: “profonda preoccupazione” per la nuova costellazione di Musk

Una “profonda preoccupazione” è espressa dall’Accademia dei Lincei sulla richiesta di autorizzazione presentata dall’azienda SpaceX di Elon Musk per il lancio di Orbital Data Center System, la costellazione che prevede fino a un milione di satelliti con la funzione di centri di calcolo per l’intelligenza artificiale alimentati dall’energia solare. Lo scrive la stessa Accademia alla Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia degli Stati Uniti che regola le comunicazioni, dalla radio a internet e ai satelliti. Una costellazione di un milione di satelliti da una tonnellata ciascuno “modificherebbe drasticamente l’ecosistema delle orbite basse con gravi conseguenze per l’astronomia e la ricerca scientifica”, rileva l’Accademia nella lettera.

La preoccupazione riguarda la “possibile forte alterazione del cielo notturno, poiché il numero di satelliti riflettenti supererebbe quello delle stelle visibili, influenzando negativamente le osservazioni astronomiche da terra. Oltre all’impatto ottico, il raffreddamento radiativo e le emissioni radio della costellazione produrrebbero interferenze dannose per i radiotelescopi e per i sensori a infrarossi“.

“Rischio ambientale senza precedenti”

A questo, prosegue la lettera, “si aggiunge un rischio ambientale senza precedenti: il lancio di un milione di tonnellate di materiale all’anno depositerebbe quantità massive di carburante nella stratosfera, con conseguenze climatiche non ancora indagate, aumentando al contempo il pericolo di collisioni e la creazione di detriti spaziali”.

Necessaria un’analisi completa e indipendente

Di conseguenza, l’Accademia dei Lincei “suggerisce fortemente” alla FCC che “ogni decisione sia preceduta da un’analisi completa affidata a una Commissione indipendente, che includa l’Astronomy and Astrophysics Advisory Committee” e auspica “un rafforzamento del dialogo aperto tra SpaceX e istituzioni scientifiche, affinché la collaborazione per preservare le osservazioni da terra e dallo spazio si traduca in un impegno concreto“.

Per i Lincei, “lo spazio vicino alla Terra è un bene comune dell’umanità e deve essere trattato con lungimiranza. L’Astronomia, motore della conoscenza fin dai tempi di Galileo (tra i primi soci dei Lincei), rappresenta un patrimonio universale che non può essere compromesso e messo in contrapposizione con lo sviluppo di costellazioni satellitari. È fondamentale – conclude l’Accademia – definire un quadro di regole condivise affinché l’innovazione tecnologica non avvenga a discapito della tutela dell’ambiente spaziale e della ricerca scientifica globale”.