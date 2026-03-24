Spazio, Ministro Urso in Turchia: visita al centro di eccellenza della ricerca | FOTO

“Ad Ankara, insieme al presidente dell’ASI Teodoro Valente, in visita al centro di eccellenza della ricerca spaziale turca, il Tübitak Uzay. Un incontro per rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia nel settore spaziale e aerospaziale, che dà seguito agli impegni assunti dai nostri leader, Giorgia Meloni e il presidente Erdogan, nel vertice di Roma dell’aprile scorso“: è quanto ha reso noto il Ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso: “Una collaborazione nell’interesse reciproco dei nostri Paesi e delle nostre industrie, che potrà coinvolgere i principali ambiti strategici, dalle tecnologie satellitari all’osservazione della Terra“. L’Italia, ha proseguito Urso “vanta una lunga tradizione nello Spazio: siamo stati il terzo Paese al mondo ad accedere allo Spazio con un proprio vettore, oltre sessant’anni fa. Siamo oggi tra i protagonisti internazionali del settore, con competenze avanzate lungo l’intera filiera. Un patrimonio che vogliamo mettere a sistema con partner strategici come la Turchia, rafforzando una cooperazione che può crescere ulteriormente sia nei settori civili sia in quelli della difesa, dove esistono già esempi concreti di integrazione industriale, come la collaborazione tra Baykar e Leonardo su Piaggio Aerospace“.