Spazio: Starlink supera i 10mila satelliti in orbita, 15 volte più del suo concorrente europeo Eutelsat

La costellazione Starlink del miliardario americano Elon Musk ha superato la soglia simbolica dei 10.000 satelliti, ovvero 15 volte più del suo concorrente europeo Eutelsat. È quanto riferisce all’AFP Look Up, una start-up francese specializzata nella sorveglianza dello spazio. Con l’ultimo lancio del 13 marzo dalla base di Vandenberg in California, Starlink dispone ora di 10.003 satelliti, ben davanti alla costellazione OneWeb di Eutelsat che ne conta 651. La costellazione Amazon Leo dell’azienda fondata da un altro miliardario americano, Jeff Bezos, conta 210 satelliti. I cinesi Guo Wang e Qian Fan dispongono rispettivamente di 154 e 108 satelliti.

“Il superamento della soglia dei 10.000 satelliti attivi da parte di Starlink dimostra che un attore privato può ormai strutturare da solo una gran parte dell’attività in orbita bassa“, commenta all’AFP Michel Friedling, ex comandante francese dello spazio e cofondatore di Look Up. Le megacostellazioni commerciali svolgono “un ruolo centrale” nell’equilibrio economico e strategico e la capacità di osservare ciò che accade in orbita rappresenta “una sfida fondamentale di sovranità“, ha aggiunto.