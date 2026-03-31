Spazio, Urso: “le imprese italiane costruiranno il primo modulo abitativo sulla Luna”

Le imprese italiane coinvolte nel progetto, ha spiegato Urso, "sono quelle che operano nel distretto industriale di Torino"

base lunare nasa
Rappresentazione artistica della Fase 3 della base lunare della NASA. Credit: NASA

Le aziende italiane saranno protagoniste di un progetto spaziale molto ambizioso: costruire il primo modulo abitativo della futura stazione permanente sulla Luna. Questo “modulo” sarà una sorta di casa spaziale progettata per permettere agli astronauti di vivere e lavorare in condizioni sicure, nonostante l’ambiente lunare sia estremamente ostile. L’annuncio è stato fatto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un incontro con i giornalisti a Washington. “L’Italia collaborerà con gli Stati Uniti e con gli altri attori in questa nuova grande avventura spaziale nella colonizzazione della Luna – ha spiegato il ministro dopo il suo incontro con l’amministratore della NASA Jared Isaacman – L’Italia lo può fare perché ha un patrimonio di imprese e di tecnologie uniche al mondo, soprattutto nella realizzazione di questi moduli abitativi che possano consentire agli astronauti di vivere e di lavorare sulla Luna“. Gli Stati Uniti “ritengono necessario accelerare e realizzare il prima possibile il nuovo allunaggio, la nuova presenza sulla Luna, attraverso anche la costruzione in un modulo abitativo di una stazione spaziale permanente, cosa che avverrà tra circa 7-10 anni“. Le imprese italiane coinvolte nel progetto, ha spiegato il Ministro, “sono quelle che operano nel distretto industriale di Torino, che è quello che ha la capacità tecnologica di realizzare un modulo abitativo che risponda ai criteri che consentono la permanenza di lungo periodo di astronauti nella Luna“.

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