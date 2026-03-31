Spazio, Urso: “le imprese italiane costruiranno il primo modulo abitativo sulla Luna”

Le aziende italiane saranno protagoniste di un progetto spaziale molto ambizioso: costruire il primo modulo abitativo della futura stazione permanente sulla Luna. Questo “modulo” sarà una sorta di casa spaziale progettata per permettere agli astronauti di vivere e lavorare in condizioni sicure, nonostante l’ambiente lunare sia estremamente ostile. L’annuncio è stato fatto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un incontro con i giornalisti a Washington. “L’Italia collaborerà con gli Stati Uniti e con gli altri attori in questa nuova grande avventura spaziale nella colonizzazione della Luna – ha spiegato il ministro dopo il suo incontro con l’amministratore della NASA Jared Isaacman – L’Italia lo può fare perché ha un patrimonio di imprese e di tecnologie uniche al mondo, soprattutto nella realizzazione di questi moduli abitativi che possano consentire agli astronauti di vivere e di lavorare sulla Luna“. Gli Stati Uniti “ritengono necessario accelerare e realizzare il prima possibile il nuovo allunaggio, la nuova presenza sulla Luna, attraverso anche la costruzione in un modulo abitativo di una stazione spaziale permanente, cosa che avverrà tra circa 7-10 anni“. Le imprese italiane coinvolte nel progetto, ha spiegato il Ministro, “sono quelle che operano nel distretto industriale di Torino, che è quello che ha la capacità tecnologica di realizzare un modulo abitativo che risponda ai criteri che consentono la permanenza di lungo periodo di astronauti nella Luna“.