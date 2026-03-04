Starlink, i satelliti di nuova generazione forniranno velocità 5G dallo spazio

I satelliti di nuova generazione di Starlink Mobile forniranno velocità 5G dallo spazio con una densità di dati 100 volte superiore a quella degli attuali satelliti di generazione V1. I satelliti V2 consentiranno senza soluzione di continuità lo streaming, la navigazione in Internet, le app ad alta velocità e le chiamate vocali, proprio come se si fosse connessi a una rete terrestre. Lo scrive la società di Elon Musk sul suo profilo X ufficiale. “Stiamo eliminando le ultime zone inaccessibili della Terra. Non solo per gli abitanti delle città, ma soprattutto per chi vive lontano da tutto. Il cielo diventerà la rete che unisce tutti”, spiega l’imprenditore.

“Un’innovazione senza eguali – afferma una nota dell’azienda – considerando che secondo recenti stime basate sui dati ufficiali dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e altre analisi globali, circa un terzo della popolazione mondiale non ha accesso a Internet. Un’occasione senza precedenti anche per l’Italia, il cui territorio è pervaso di aree difficili e complesse per la connettività come catene montuose, isole, tunnel e gallerie dove il segnale spesso è assente. Questa tecnologia può rappresentare un punto di svolta. Un apporto fondamentale anche per le situazioni di emergenza: oggi un qualsiasi evento meteorologico estremo può isolare intere zone, rendendo complicati anche i soccorsi in situazioni straordinarie, stessa cosa può accadere in mare aperto. Grazie all’utilizzo dei satelliti, il segnale sarà costante e gli abitanti potranno chiamare e interagire con il resto del mondo, in qualsiasi momento ed in qualunque situazione”, conclude.