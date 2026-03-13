L’Italia apre il dialogo con l’Iran sul libero passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz? La smentita da Palazzo Chigi

“Alcuni Paesi europei, tra cui la Francia e l’Italia, hanno avviato colloqui con Teheran nel tentativo di negoziare un accordo che garantisca il libero passaggio delle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di riprendere le forniture energetiche dal Golfo”. E’ quanto sostengono tre funzionari informati sull’iniziativa citati dal Financial Times, secondo cui alcune capitali europee hanno avviato delle discussioni preliminari nel tentativo di riprendere le esportazioni di petrolio e gas senza aggravare il conflitto. La Francia è uno dei Paesi coinvolti nei colloqui, hanno affermato due dei funzionari, il primo dei quali ha aggiunto che anche l’Italia ha tentato di avviare discussioni con Teheran sulla questione.

Secondo il quotidiano della City, un portavoce del governo italiano non ha “immediatamente” risposto alla richiesta di commento. Due dei funzionari hanno sottolineato che non vi era alcuna garanzia che i colloqui potessero progredire o che l’Iran fosse disposto a negoziare sulla questione.

La situazione

Italia, Francia e Grecia, ricorda il Financial Times, hanno navi da guerra dispiegate nel Mar Rosso nell’ambito della missione di protezione navale dell’Ue ‘Aspides’. Ma nessuna Marina europea è disposta a scortare le navi attraverso Hormuz, hanno detto i funzionari, per paura di un attacco e di un’escalation della guerra.

“Deve esserci un contesto favorevole”, ha confermato una delle fonti, mentre una seconda fonte, che ha rifiutato di rivelare quali Paesi fossero in trattativa con Teheran, ha precisato che diverse capitali europee si erano opposte agli sforzi di dialogo. “Alcuni ritengono che sia necessario dialogare con gli iraniani. Ma (gli Stati dell’Ue, ndr) hanno opinioni molto diverse al riguardo, il che complica ulteriormente la situazione”, ha affermato.

La nota da Palazzo Chigi

In merito a quanto riportato oggi da organi di stampa internazionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri “smentisce l’apertura di negoziati bilaterali o trattative dirette con l’Iran per garantire il passaggio delle navi italiane attraverso lo Stretto di Hormuz”, si apprende da fonti di Palazzo Chigi.