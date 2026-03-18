Stromboli illumina la notte: lava lungo la Sciara del Fuoco

Stromboli torna a illuminare la notte con una nuova colata lavica che si riversa lungo la Sciara del Fuoco. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che, dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, si osserva che è in corso un’attività effusiva da tracimazione dall’area craterica Nord, che produce un flusso lavico i cui fronti si attestano nella parte alta della Sciara del Fuoco. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all’interno della fascia dei valori medi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion quakes. Dall’analisi dei dati della rete GNSS ad alta frequenza non si rilevano deformazioni significative.