Stromboli si quieta: conclusa l’attività effusiva

Torna la quiete sull’isola di Stromboli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva che l’attività effusiva da tracimazione lavica, comunicata ieri, si è conclusa. Continua l’attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro/Sud. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico si colloca all’interno della fascia dei valori medi. Non si rilevano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion quakes. La rete GNSS ad alta frequenza non rileva deformazioni del suolo significative.