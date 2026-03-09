Sui sentieri della Magna Grecia: l’Aspromonte lancia l’Amendulia Potamò Trail

L’Aspromonte grecanico si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato allo sport e alla valorizzazione del territorio. Nasce infatti l’Amendulia Potamò Trail, un evento che unisce trail running, escursionismo e turismo outdoor in uno dei contesti paesaggistici e culturali più suggestivi della Calabria, dove natura, storia e identità si incontrano lungo antichi sentieri. L’iniziativa nasce dalla visione e dall’impegno della famiglia Autelitano, Pietro e Antonio, imprenditori profondamente legati alla propria terra e promotori del brand Kephas, realtà che negli anni ha costruito un percorso di valorizzazione del territorio attraverso prodotti e narrazioni capaci di raccontare l’anima dell’Aspromonte grecanico. Con questo progetto la famiglia Autelitano ha voluto fare un passo ulteriore, trasformando il proprio legame con la terra in un’iniziativa concreta capace di accendere i riflettori sulle straordinarie bellezze paesaggistiche e culturali di questo angolo di Calabria.

A raccogliere questa visione è stato Giuseppe Guzzo, project manager e organizzatore specializzato in eventi sportivi con una forte vocazione alla promozione territoriale. Guzzo è oggi considerato una delle figure più dinamiche nel panorama degli eventi outdoor del Sud Italia, grazie alla sua capacità di trasformare lo sport in uno strumento di racconto e sviluppo per i territori.

Da anni impegnato nella progettazione di manifestazioni che mettono al centro il rapporto tra sport, natura e identità dei luoghi, Guzzo ha saputo interpretare la proposta della famiglia Autelitano trasformandola in un format capace di unire competizione sportiva, esperienza di viaggio e valorizzazione culturale. Il suo approccio progettuale parte da un’idea chiara: ogni evento deve diventare una piattaforma narrativa per il territorio che lo ospita.

L’Amendulia Potamò Trail si sviluppa infatti lungo percorsi del Parco Nazionale dell’Aspromonte che attraversano alcuni dei luoghi più iconici dell’Aspromonte grecanico, tra vallate, fiumare e borghi sospesi nel tempo come Bova, Gallicianò, Roghudi e Africo antico. Un paesaggio unico nel panorama italiano, dove la natura selvaggia convive con una storia millenaria e con la memoria viva della cultura grecanica, ancora oggi custodita nelle tradizioni, nella lingua e nelle comunità locali.

In questo contesto, l’evento non rappresenta soltanto una sfida sportiva, ma una vera esperienza immersiva capace di far vivere ai partecipanti il territorio in modo autentico. Un viaggio tra paesaggi spettacolari e identità profonde, dove ogni sentiero diventa occasione di scoperta.

L’iniziativa si inserisce in un modello di sviluppo che vede la collaborazione tra imprenditoria locale, progettazione culturale e sport come leva strategica per la promozione delle aree interne. Un modello che trova nella sinergia tra la visione territoriale della famiglia Autelitano e del brand Kephas e la competenza organizzativa di Giuseppe Guzzo un esempio concreto di come passione, impresa e progettualità possano contribuire a raccontare una Calabria diversa.

Non è un caso che il turismo outdoor stia vivendo una crescita significativa in tutto il Sud Italia. Sempre più viaggiatori scelgono destinazioni legate alla natura, ai cammini e alle esperienze sportive. In questo scenario, eventi come l’Amendulia Potamò Trail rappresentano un tassello importante per posizionare l’Aspromonte grecanico come destinazione di turismo attivo, autentico e sostenibile, capace di unire sport, paesaggio e cultura lungo i sentieri millenari della Magna Grecia.