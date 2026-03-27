Tanta neve sull’Appennino romagnolo: chiusa la SP1 per pericolo slavine

Le incessanti nevicate che hanno sepolto alcune aree dell’Appennino romagnolo sotto oltre un metro di neve nelle scorse ore fanno sentire i loro effetti. Tra i comuni più colpiti dalle nevicate c’è Pennabilli, nel Riminese. Con un post sui social, l’Amministrazione comunale rende noto che “la SP1 che collega il Comune di Pennabilli al comune di Carpegna è al momento chiusa per pericolo slavine! Si informerà la cittadinanza non appena sarà cessato il pericolo e sarà riaperta!”. Oggi a Pennabilli le scuole sono rimaste chiuse a causa delle abbondanti nevicate delle scorse ore, così come lo erano state nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, in vista del peggioramento meteo previsto.

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