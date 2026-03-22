Tempesta geomagnetica oggi e domani: il Sole prepara un nuovo colpo

Una nuova tempesta geomagnetica è pronta a investire la Terra, a poche ore dalla conclusione del primo evento registrato nel fine settimana. Gli scienziati dello Space Weather Prediction Center della NOAA monitorano con attenzione l’evoluzione dell’attività solare, che potrebbe dar luogo a un secondo episodio già in queste ore. Secondo le previsioni, tra oggi e domani, 22 e 23 marzo, sono possibili tempeste geomagnetiche classe G2, un livello considerato moderato ma comunque in grado di produrre effetti tangibili sia nello Spazio che sulla superficie terrestre. Queste perturbazioni sono causate dall’arrivo di un flusso veloce di vento solare, composto da particelle cariche emesse dalla nostra stella.

Il buco coronale e la tempesta geomagnetica G2

L’origine del fenomeno è una vasta “lacuna” nell’atmosfera del Sole, nota come buco coronale. Da queste regioni, il plasma solare riesce a fuoriuscire più facilmente, generando correnti ad alta velocità che si propagano nello Spazio fino a raggiungere il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle interagiscono con la magnetosfera della Terra, possono innescare tempeste geomagnetiche. Gli effetti variano: si va da possibili interferenze nei sistemi di comunicazione e nelle reti elettriche, fino a un’intensificazione delle aurore polari, che potrebbero diventare visibili anche a latitudini più basse del normale. Pur non trattandosi di eventi estremi, le tempeste di classe G2 meritano attenzione, soprattutto per la crescente dipendenza delle società moderne da tecnologie sensibili alle condizioni spaziali.