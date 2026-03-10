Terremoto al largo della Campania, ritardi sulla rete ferroviaria

Ritardi sulla rete ferroviaria che attraversa il Nord di Napoli

Il terremoto che ha scosso nella notte il Tirreno, con epicentro al largo della Campania, sta provocando ritardi sulla rete ferroviaria che attraversa il Nord di Napoli. I treni che passano per Salerno e Napoli Centrale in direzione Nord viaggiano al momento con ritardi di oltre mezz’ora. Le comunicazioni alla stazione Termini segnalano ritardi, variazioni e cancellazioni. Dai controlli che sono scattati così come previsto quando un terremoto supera una certa soglia non sarebbero emersi danni. I ritardi diminuiranno per poi essere del tutto assorbiti nel corso della giornata.

