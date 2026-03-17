Terremoto Calabria, scossa al largo di Siderno | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto al largo della Calabria, sulla costa sudorientale. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.0, avvenuto alle 13:23 ad una profondità di 61 km. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. I terremoti nell’area interessata dall’evento sismico sono il risultato della complessa dinamica tra la placca africana e quella euroasiatica. In questa zona, la litosfera oceanica dello Ionio scivola sotto l’arco calabro attraverso un processo chiamato subduzione. Questo movimento genera enormi tensioni nelle rocce profonde. Contemporaneamente, il fondale marino è solcato da grandi faglie crostali, come la scarpata ibleo-maltese, che rilasciano improvvisamente l’energia accumulata. Poiché la crosta terrestre qui è costantemente compressa e deformata, le fratture si riattivano periodicamente, provocando scosse che si propagano dal mare verso la costa ionica.