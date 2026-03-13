Terremoto Campania, lieve scossa avvertita nel Salernitano: epicentro a Palomonte | DATI e MAPPE

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 9:54 di oggi, venerdì 13 marzo, in Campania, con epicentro nel territorio di Palomonte, nel Salernitano. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 ed è stato localizzato a una profondità di 9,3 chilometri. La scossa è stata avvertita da alcuni residenti nei comuni dell’area interna della provincia di Salerno, in particolare a Buccino, San Gregorio Magno e Colliano. Al momento non si registrano danni a persone o cose.