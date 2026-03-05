Terremoto Catania: 72 interventi in 24 ore, proseguono le verifiche a Ragalna | FOTO

Numerosi gli interventi soprattutto nel territorio di Ragalna per verifiche strutturali

Prosegue da 24 ore l’impegno del Corpo nazionale in provincia di Catania a seguito della scossa sismica di ieri mattina tra i Comuni di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia: più di 15 le squadre che si sono avvicendate nelle operazioni, 72 gli interventi svolti finora soprattutto nel territorio di Ragalna per verifiche strutturali su edifici che hanno riportato danni o crolli parziali.

