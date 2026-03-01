Terremoto Croazia, scossa sulla costa settentrionale | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo ML 3.2 ha scosso questa mattina la Croazia, con epicentro sulla costa settentrionale. L’INGV ha rilevato l’evento alle 10:10, con epicentro ad una profondità di 5 km. I terremoti in Croazia sono causati principalmente dalla complessa interazione tettonica tra la microplacca Adriatica e la più vasta placca Euroasiatica. La microplacca Adriatica si sposta costantemente verso nord, entrando in collisione con l’Europa e ruotando in senso antiorario. Questo movimento comprime la crosta terrestre lungo la costa dalmata e nell’entroterra, accumulando enormi quantità di energia elastica nelle rocce. Quando la tensione supera la resistenza meccanica dei materiali, avviene una rottura improvvisa lungo le faglie, liberando l’energia sotto forma di onde sismiche che scuotono il terreno, un fenomeno particolarmente attivo nelle aree di Petrinja e delle Alpi Dinariche.