Terremoto di magnitudo 6.7 nell’Atlantico settentrionale: forte scossa lungo la dorsale oceanica

Alle ore 13:16 italiane (20:16 MYT), un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato nell’Oceano Atlantico settentrionale, a una profondità di circa 11 km, secondo i dati diffusi dall’USGS. L’evento, avvenuto in un’area lontana da centri abitati, non ha al momento causato danni né vittime, ma è stato rilevato chiaramente dagli strumenti sismici globali. La profondità relativamente bassa lo colloca tra i terremoti crostali, che tendono a essere più energetici e potenzialmente più impattanti rispetto a quelli profondi. Tuttavia, la posizione oceanica riduce drasticamente i rischi diretti per la popolazione. Le autorità scientifiche stanno monitorando la situazione per eventuali repliche, fenomeno comune dopo scosse di questa entità. Non risultano al momento allerte tsunami, ma i sistemi di sorveglianza restano attivi.

Le faglie oceaniche e la dinamica tettonica della zona

L’Atlantico settentrionale è attraversato dalla Dorsale Medio-Atlantica, una lunga catena montuosa sottomarina che rappresenta il confine divergente tra le placche tettoniche. In questa zona, la placca nordamericana e quella euroasiatica si allontanano progressivamente, generando attività sismica e vulcanica. I terremoti in queste aree sono generalmente legati a movimenti di distensione, dove la crosta terrestre si frattura per effetto delle tensioni. Le faglie oceaniche, a differenza di quelle continentali, tendono a produrre terremoti meno distruttivi proprio per la distanza dalla terraferma. Tuttavia, possono comunque raggiungere magnitudo elevate, come nel caso di questo evento. La struttura geologica della dorsale favorisce una continua attività sismica, rendendo l’area una delle più monitorate dai geologi. Questo tipo di terremoti contribuisce alla formazione di nuova crosta oceanica.

Il rischio sismico nell’Atlantico settentrionale

Nonostante la magnitudo significativa, il rischio sismico associato a questo evento è considerato basso per le popolazioni umane. La zona colpita è infatti caratterizzata da una scarsa presenza di infrastrutture e insediamenti, riducendo drasticamente le possibili conseguenze. Il rischio principale, in questi casi, è legato alla possibile generazione di onde anomale o piccoli tsunami, soprattutto se il movimento coinvolge il fondale in modo significativo. Tuttavia, i terremoti lungo la dorsale medio-atlantica raramente producono tsunami distruttivi, poiché il movimento è prevalentemente orizzontale. Le reti di monitoraggio oceanico e satellitare consentono comunque una rilevazione tempestiva di eventuali anomalie. In generale, il rischio sismico in questa regione è più rilevante per la ricerca scientifica che per la sicurezza civile. Rimane comunque fondamentale il monitoraggio continuo per comprendere meglio la dinamica della crosta terrestre.

I precedenti storici nella regione

La dorsale medio-atlantica è da sempre sede di attività sismica frequente, anche se raramente associata a eventi catastrofici. Negli ultimi decenni, diversi terremoti con magnitudo superiore a 6.0 sono stati registrati nella stessa area, confermando una costante attività tettonica. A differenza delle faglie continentali, come quelle responsabili dei grandi terremoti in Asia o lungo la cintura di fuoco del Pacifico, questa zona presenta una sismicità più “diffusa” e meno concentrata. Storicamente, gli eventi nell’Atlantico settentrionale hanno avuto un impatto limitato, ma hanno fornito importanti dati per lo studio della tettonica globale. Questi terremoti aiutano gli scienziati a comprendere meglio i processi di espansione dei fondali oceanici e l’evoluzione delle placche. Anche l’evento odierno si inserisce in questo contesto di attività geologica costante e ben documentata.

L’INGV segnala una magnitudo di 6.5.