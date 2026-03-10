Terremoto “fantasma” nel Golfo di Napoli: a Capri “nessuno lo ha avvertito”

Nessun danno segnalato al momento in Campania in seguito al terremoto magnitudo 5.9 verificatosi nella notte. A renderlo noto è l’assessore alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, impegnata in queste ore nel Centro coordinamento soccorsi presso la Prefettura di Napoli. Il sisma si è verificato a una notevole profondità che l’INGV ha definito “ben al di sotto delle comuni profondità sismogenetiche dei terremoti italiani“. “Stiamo parlando di un terremoto fantasma che sull’isola di Capri nessuno ha avvertito“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Anacapri, Franco Cerrotta. “Nessun allarme è scattato, né ci sono state segnalazioni da parte di cittadini“, ha evidenziato il primo cittadino. “Moltissimi hanno appreso del terremoto quando si sono svegliati e hanno letto le notizie dei media“.

Come rassicura l’INGV: “In questi casi fortunatamente la grande profondità determina una forte attenuazione delle onde sismiche e quindi un minore impatto sul territorio“.