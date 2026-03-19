Forte terremoto in Friuli Venezia Giulia: epicentro a Moggio Udinese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia alle 11:28 di oggi, giovedì 19 marzo. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.9 con epicentro a Moggio Udinese, in provincia di Udine, vicino al confine con l’Austria. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 15km. La scossa è stata avvertita anche nella Pianura Udinese. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno comunque monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti. La scossa, di breve durata ma percepita chiaramente dalla popolazione, non ha al momento generato criticità.