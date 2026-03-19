Una scossa di terremoto è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia alle 11:28 di oggi, giovedì 19 marzo. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.9 con epicentro a Moggio Udinese, in provincia di Udine, vicino al confine con l’Austria. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 15km. La scossa è stata avvertita anche nella Pianura Udinese. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno comunque monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti. La scossa, di breve durata ma percepita chiaramente dalla popolazione, non ha al momento generato criticità.
Forte terremoto in Friuli Venezia Giulia: epicentro a Moggio Udinese | DATI e MAPPE
Una scossa di terremoto è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia alle 11:28 di oggi, giovedì 19 marzo
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