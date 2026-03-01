Terremoto Giappone, scossa al largo dell’isola di Kyushu

Un terremoto magnitudo Mwp 5.7 ha scosso l’area al largo dell’isola di Kyushu, in Giappone. L’INGV riporta un sisma avvenuto alle 10:00 ora italiana (18:00 ora locale) ad una profondità di 124 km. I terremoti nell’area dell’isola di Kyushu sono il risultato di una complessa interazione tettonica tra diverse placche. La causa principale è la subduzione della placca del Mare delle Filippine, che scivola sotto la placca Eurasiatica lungo la Fossa di Nankai. Questo movimento accumula enormi tensioni elastiche nelle rocce che, una volta superata la soglia di resistenza, si rilasciano bruscamente sotto forma di onde sismiche. Inoltre, Kyushu ospita il Grabern di Beppu-Shimabara, una zona di estensione crostale dove la terra si sta letteralmente lacerando, attivando sistemi di faglie superficiali che generano sismi meno profondi ma spesso molto distruttivi.