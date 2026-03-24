Terremoto Grecia: scossa nei pressi di Giannina avvertita in tarda serata | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi nei pressi di Giannina, nella Grecia nord-occidentale, in una zona già nota per la sua attività sismica. Secondo le segnalazioni raccolte, il sisma ha avuto una magnitudo di 4.3 ed è stato localizzato a circa 7 chilometri dalla città. L’evento è avvenuto alle ore 22:57 italiane ed è stato percepito chiaramente dalla popolazione locale, come dimostrano le 29 segnalazioni raccolte in un raggio di circa 53 chilometri. Non si segnalano al momento danni a persone o edifici, ma la scossa ha comunque destato preoccupazione tra i residenti.

Faglie e contesto geologico

L’area dell’Epiro rappresenta una delle zone più interessanti dal punto di vista geologico dell’intera Grecia. Qui si incontrano strutture tettoniche complesse, generate dall’interazione tra placche, che da milioni di anni danno origine a movimenti crostali significativi. Le faglie presenti sono principalmente di tipo compressivo e trascorrente, e risultano attive, anche se spesso producono terremoti di moderata entità. La vicinanza al Mar Ionio, dove si concentra una delle principali zone di subduzione del Mediterraneo, contribuisce ad aumentare la frequenza degli eventi sismici. Questo rende l’intera area particolarmente monitorata dagli istituti geofisici internazionali.

Rischio sismico nella zona

La Grecia è tra i Paesi europei con il più alto rischio sismico, e la regione di Giannina rientra pienamente in questo contesto. La pericolosità non è tanto legata a singoli eventi devastanti, quanto alla frequenza di scosse di media intensità che possono, nel tempo, incidere sulla stabilità degli edifici. Le normative antisismiche adottate negli ultimi decenni hanno migliorato notevolmente la sicurezza delle nuove costruzioni, ma resta il problema degli edifici più datati, spesso non adeguati agli standard moderni. Inoltre, la morfologia montuosa del territorio può amplificare gli effetti delle onde sismiche in alcune aree, rendendo la percezione del terremoto più intensa anche a distanze relativamente elevate dall’epicentro.

Precedenti storici

Dal punto di vista storico, l’Epiro e le regioni limitrofe hanno registrato numerosi terremoti significativi. Nel corso del XX e XXI secolo si sono verificati diversi eventi con magnitudo superiore a 5, alcuni dei quali hanno causato danni materiali e disagi alla popolazione. Le isole ioniche, poco distanti, sono state teatro di terremoti anche più forti, a testimonianza dell’elevata energia tettonica accumulata in questa porzione. Tuttavia, nell’area di Giannina gli eventi tendono a essere meno distruttivi, pur rimanendo frequenti. Questo conferma l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di continuare a investire nella prevenzione e nel monitoraggio sismico.