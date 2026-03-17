Scossa di terremoto oggi nel Nord/Ovest della Grecia, quasi al confine con l’Albania. L’INGV riporta un sisma magnitudo mb 4.4, avvenuto alle 11:37 ora italiana ad una profondità di 11 km. La Grecia nord-occidentale è una delle aree sismicamente più attive d’Europa perché si trova su un complesso margine di placca. Qui, la placca Africana si scontra con quella Eurasiatica, spingendo verso Nord. Nello specifico, la piccola microplacca Adriatica scivola sotto i Balcani, mentre lungo le coste ioniche la faglia di Cefalonia agisce come una gigantesca zona di scorrimento laterale. Questo movimento continuo accumula enormi quantità di energia elastica nelle rocce: quando la resistenza meccanica viene superata, la roccia si frattura, liberando energia sotto forma di onde sismiche.
Terremoto Grecia, scossa nel Nord/Ovest | DATI e MAPPE
La Grecia nord-occidentale è una delle aree sismicamente più attive d'Europa
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