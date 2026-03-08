Terremoto in Campania, scossa avvertita tra Irpinia e Valle dell’Irno | DATI e MAPPE

Questa mattina, alle 07:28, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a circa 1 km a Sud/Ovest di Forino, in provincia di Avellino, vicino al confine con la provincia di Salerno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato il sisma a una profondità di 6 km. Al momento non sono stati segnalati danni. La scossa è stata comunque avvertita da numerosi cittadini, sia in Irpinia che nella Valle dell’Irno, in provincia di Salerno.