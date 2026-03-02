Terremoto in Giappone, scossa al largo delle isole Miyako

Un terremoto magnitudo Mwp 5.9 è stato registrato dall’INGV al largo delle isole Miyako, nella prefettura di Okinawa, in Giappone. L’evento si è verificato alle 11:39 ora italiana (18:39 ora locale) ad una profondità di 15 km. I terremoti vicino alle isole Miyako sono causati dalla complessa interazione tra placche tettoniche lungo la Fossa delle Ryukyu. In questa zona, la placca del Mar delle Filippine scivola (subduce) al di sotto della placca Eurasiatica. Questo movimento genera enormi pressioni meccaniche nelle rocce profonde. Quando l’energia accumulata supera la resistenza della crosta, si verifica una rottura improvvisa lungo una faglia, liberando vibrazioni sismiche. Inoltre, l’estensione del bacino di retroarco (il Trough di Okinawa) contribuisce all’instabilità, rendendo l’intera prefettura di Okinawa un’area geologicamente dinamica e soggetta a frequenti assestamenti crostali.