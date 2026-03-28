Terremoto Indonesia: sisma di magnitudo 6.0 nelle Maluku sudoccidentali | DATI e MAPPA

Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato alle 19:38 italiane nella regione della Southwest Maluku Regency, nel sud-est dell’arcipelago indonesiano. L’epicentro è stato individuato nel Mar di Banda, un’area marina situata tra le isole Maluku e Timor, a una profondità che, se confermata come intermedia, potrebbe aver contribuito a limitare gli effetti distruttivi in superficie. La zona colpita è caratterizzata da una bassa densità abitativa distribuita su numerose piccole isole, ma presenta infrastrutture spesso vulnerabili. Al momento non si segnalano danni gravi o vittime, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione per eventuali repliche. La scossa è stata avvertita distintamente anche nelle aree circostanti, segno di un rilascio energetico significativo lungo le strutture tettoniche locali.

Le faglie e la complessa tettonica dell’area

L’Indonesia è uno dei Paesi più sismicamente attivi al mondo, situato lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico”. In particolare, la regione del Mar di Banda rappresenta un nodo geodinamico estremamente complesso, dove interagiscono diverse placche tettoniche: la placca indo-australiana, quella pacifica e microplacche locali. Le faglie presenti in quest’area non sono lineari e semplici, ma formano un sistema di subduzione arcuato noto come “arco di Banda”. Qui la crosta oceanica viene spinta sotto quella continentale, generando accumulo di stress che si libera periodicamente sotto forma di terremoti.

Il sisma di magnitudo 6.0 potrebbe essere associato a movimenti lungo faglie inverse o trascorrenti legate a questa dinamica. Inoltre, la presenza di bacini profondi e crosta deformata rende difficile prevedere con precisione la distribuzione delle scosse. Questa complessità è uno dei motivi per cui l’area è oggetto di continuo studio da parte dei sismologi.

Rischio sismico nella regione delle Maluku

La regione delle Maluku sudoccidentali presenta un rischio sismico. Il rischio deriva non solo dalla frequenza dei terremoti, ma anche dalla vulnerabilità delle costruzioni e dalla dispersione geografica delle comunità. Molte abitazioni sono costruite con materiali tradizionali non progettati per resistere a forti scosse, mentre le vie di comunicazione possono risultare difficili in caso di emergenza. Inoltre, essendo un’area insulare, eventuali tsunami rappresentano un ulteriore pericolo, anche se eventi di magnitudo 6.0 raramente generano onde distruttive significative.

Le autorità indonesiane hanno comunque rafforzato negli ultimi anni i sistemi di allerta precoce e sensibilizzazione della popolazione, ma permangono criticità legate alla logistica e all’accesso alle informazioni nelle zone più remote.

Precedenti storici e attività sismica passata

Storicamente, il Mar di Banda e le isole Maluku sono state teatro di numerosi eventi sismici anche di forte intensità. Alcuni terremoti hanno superato la magnitudo 7.0, causando danni rilevanti e, in alcuni casi, tsunami locali. Negli ultimi decenni, la regione ha registrato una sequenza frequente di scosse di magnitudo compresa tra 5.0 e 6.5, segno di una continua attività tettonica. Questo tipo di sismicità “moderata ma costante” contribuisce a rilasciare parte dell’energia accumulata, ma non esclude la possibilità di eventi più forti in futuro.

Gli studi storici mostrano che le aree di subduzione come quella di Banda possono generare terremoti complessi e multipli, con sequenze di repliche che durano giorni o settimane. Per questo motivo, dopo ogni evento significativo, viene mantenuto un livello di allerta elevato. Il terremoto odierno si inserisce quindi in un contesto ben noto agli esperti, confermando ancora una volta l’elevata dinamicità geologica dell’Indonesia orientale.